أمير تبوك يستقبل رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين

تبوك : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، ومدير فرع الهيئة بالمنطقة ابراهيم المسلماني.

واطلع سموه على تقرير عن أعمال الهيئة في خدمة القطاع الإعلامي وتطوير العمل الصحفي، من خلال ما تقدمه من برامج تطويرية في مجالات الإعلام، والاستفادة من التقنيات الرقمية، إضافةً إلى ما تقيمه الهيئة من مؤتمرات وملتقيات وندوات في مختلف مناطق المملكة .

وأكد أهمية دور هيئة الصحفيين السعوديين بالمملكة في الاهتمام بجودة الطرح الإعلامي، وتنسيق الجهود الإعلامية لإبراز ما تشهده المملكة بشكل عام من تنمية شاملة، بالإضافة إلى ما تزخر به المنطقة بشكل خاص من مقومات حضارية، وثقافية، وسياحية, وتراثية .

كما نوه سموه بما يحظى به قطاع الإعلام بالمملكة من دعم ورعاية واهتمام من القيادة الحكيمة -أيدها الله- .

فيما ثمن المالك من جهته , دعم سموه لفرع هيئة الصحفيين بالمنطقة ، مؤكداً أن الهيئة تسعى من خلال جهودها لتعزيز الدور الإعلامي لأبناء الوطن .