لا ريال مدريد.. مبابي باقٍ في باريس!

انتهت قصة مفاوضات ريال مدريد مع لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي ببقاء اللاعب في فريقه وتجديد تعاقده بحسب وسائل إعلام صادرة السبت 21 مايو.

ذكرت يومية “Marca” الإسبانية من مصادرها، أن مبابي (23 عامًا) أبلغ إدارة ريال مدريد بأنه سيجدد عقده مع باريس سان جيرمان لـ3 سنوات مقبلة.

فيما قالت والدة اللاعب، فايزة العماري، في تصريحات صحفية بأن مبابي لم يتفق في الأساس مع ريال مدريد مسبقًا وأن نجلها باقٍ مع النادي الباريسي.

يحاول ريال مدريد برئاسة فلورينتينو بيريز، التعاقد مع مبابي المنتهي عقده مع سان جيرمان هذا الصيف، لكن يبدو أن اللاعب الفرنسي اتخذ قراره بالبقاء.

هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها مبابي اللعب لريال مدريد بعد أن فضّل الانتقال إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017 قادمًا من فريقه الأم موناكو.

بحسب وسائل إعلام سيحصل مبابي في العقد الجديد مع باريس سان جيرمان على أغلى راتب سنوي في تاريخ كرة القدم، بواقع 100 مليون يورو سنويًا.

BREAKING: Kylian Mbappé has agreed to sign a new three-year contract at PSG 📝 pic.twitter.com/HZ7ucgSzXH

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 21, 2022