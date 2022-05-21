الرياضة

لا ريال مدريد.. مبابي باقٍ في باريس!

محمد ابو الوفاaccess_time20 / شوال / 1443 هـ      21 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
باريس يؤمّن مبابي بأغلى راتب في العالم

انتهت قصة مفاوضات ريال مدريد مع لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي ببقاء اللاعب في فريقه وتجديد تعاقده بحسب وسائل إعلام صادرة السبت 21 مايو.

 

ذكرت يومية “Marca” الإسبانية من مصادرها، أن مبابي (23 عامًا) أبلغ إدارة ريال مدريد بأنه سيجدد عقده مع باريس سان جيرمان لـ3 سنوات مقبلة.

 

فيما قالت والدة اللاعب، فايزة العماري، في تصريحات صحفية بأن مبابي لم يتفق في الأساس مع ريال مدريد مسبقًا وأن نجلها باقٍ مع النادي الباريسي.

 

يحاول ريال مدريد برئاسة فلورينتينو بيريز، التعاقد مع مبابي المنتهي عقده مع سان جيرمان هذا الصيف، لكن يبدو أن اللاعب الفرنسي اتخذ قراره بالبقاء.

 

هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها مبابي اللعب لريال مدريد بعد أن فضّل الانتقال إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017 قادمًا من فريقه الأم موناكو.

 

بحسب وسائل إعلام سيحصل مبابي في العقد الجديد مع باريس سان جيرمان على أغلى راتب سنوي في تاريخ كرة القدم، بواقع 100 مليون يورو سنويًا.

 

m.abo.elwafa

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