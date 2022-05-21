الرياضة

دي بروين لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

محمد ابو الوفاaccess_time20 / شوال / 1443 هـ      21 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
دي بروين لاعب العام في الدوري الإنجليزي

حصد البلجيكي كيفين دي بروين من مانشستر سيتي، جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة البريميرليغ، للموسم الحالي 2021-2022.

 

وتفوق دي بروين على منافسيه الرئيسيين، وأبرزهم ألكساندر أرنولد ومحمد صلاح من ليفربول، هيونغ مين سون من توتنهام، وبوكايو ساكا من أرسنال.

 

سجّل دي بروين 15 هدفًا في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي فيما قدّم 7 تمريرات حاسمة، ويقترب من قيادة مانشستر سيتي للاحتفاظ باللقب.

 

دي بروين البالغ من العمر 30 عامًا حصد جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي للمرة الثانية في مسيرته بعد موسم 2019-2020.

 

فوز دي بروين بالجائزة يعني أن مانشستر سيتي احتكر الجائزة في آخر 3 مواسم، بالنظر إلى فوز روبن دياز بالجائزة الموسم الماضي 2020-2021.

 

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