دي بروين لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

حصد البلجيكي كيفين دي بروين من مانشستر سيتي، جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة البريميرليغ، للموسم الحالي 2021-2022.

وتفوق دي بروين على منافسيه الرئيسيين، وأبرزهم ألكساندر أرنولد ومحمد صلاح من ليفربول، هيونغ مين سون من توتنهام، وبوكايو ساكا من أرسنال.

سجّل دي بروين 15 هدفًا في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي فيما قدّم 7 تمريرات حاسمة، ويقترب من قيادة مانشستر سيتي للاحتفاظ باللقب.

دي بروين البالغ من العمر 30 عامًا حصد جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي للمرة الثانية في مسيرته بعد موسم 2019-2020.

فوز دي بروين بالجائزة يعني أن مانشستر سيتي احتكر الجائزة في آخر 3 مواسم، بالنظر إلى فوز روبن دياز بالجائزة الموسم الماضي 2020-2021.

