وفاة الفنان المصري سمير صبري عن 85 عاما

القاهرة : متابعات

غيب الموت الفنان المصري الكبير سمير صبري، أحد رموز الفن في مصر خلال العقود الماضية.

ونعى أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المصرية، اليوم (الجمعة)، الفنان الراحل الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، وقال زكي عبر حسابه على «إنستغرام»: «وداعاً أيها الفنان العملاق».

وكان الراحل قد تعرض لأزمة صحية في وقت سابق من العام استدعت نقله للمستشفى حيث مكث عدة أشهر لتلقي العلاج وغادره الشهر الماضي قبل عيد الفطر بعد تحسن حالته الصحية.

وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل «فلانتينو» مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام منها «ديدو»، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و«محمد حسين» مع النجم محمد سعد، و«المشخصاتى الجزء الثانى» مع الفنان تامر عبد المنعم.