كلوب “يُحبط” طموح صلاح في الحذاء الذهبي

من المرجح عدم إشراك المدرب الألماني لفريق ليفربول، يورغن كلوب، للاعبه المصري محمد صلاح في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يلعب ليفربول في الجولة الـ38 والأخيرة، أمام وولفرهامبتون في أرضية ملعب “أنفيلد” في تمام السادسة بتوقيت مكة المكرمة الأحد المقبل 22 مايو.

يحتاج الريدز إلى الفوز ضد وولفرهامبتون، مع تعثر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ20 في تاريخه.

يتصدر مانشستر سيتي لائحة الترتيب بواقع 90 نقطة ويطارده ليفربول بـ89 نقطة.. ما يعني أن الجولة الأخيرة ستحدد هوية الفائزة بالدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة 20 مايو، إن محمد صلاح قد لا يشارك في الجولة الأخيرة من البريميرليغ بسبب استمرار إصابته.

“لا نريد المخاطرة بصلاح في المباراة، واللاعب نفسه لا يريد المجازفة، ليس لدينا ضمانات بنسبة 100% على إمكانية مشاركته ضد وولفرهامبتون”.

وتعرض صلاح (28 عامًا) إلى إصابة الأسبوع الماضي أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي حسمه ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

ويفضل كلوب عدم إشراك صلاح أمام وولفرهامبتون ليكون في أتم الجاهزية لنهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الجاري أمام ريال مدريد الإسباني.

غياب صلاح عن مباراة وولفرهامبتون، سيعني أن منافسه الكوري الجنوبي هيونغ سون مين مهاجم توتنهام قد يحسم جائزة الحذاء الذهبي الإنجليزي.

يتصدر صلاح قائمة هدافي البريميرليغ للموسم الحالي 2021-2022 قبل نهايته بجولة واحدة، بواقع 22 هدفًا ومن بعده سون بـ21 هدفًا.

ويلعب توتنهام الجولة الأخيرة أمام نورويتش سيتي الذي هبط ويتذيل القائمة، ما يعني أن فرص سون في التسجيل وحصد الحذاء الذهبي باتت أقوى.

🇪🇬 Mohamed Salah – 22

🇰🇷 Son Heung-min – 21

Who is winning the Premier League golden boot? 🤔 pic.twitter.com/34Fa8ZAij3

— Football Daily (@footballdaily) May 20, 2022