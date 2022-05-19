أليسا ووائل كفوري في حفل استثنائي بموسم جدة

جدة- خالد بن مرضاح

شاركت الفنانة أليسا والفنان وائل كفوري في الحفل الموسيقي ضمن حفلات موسم جدة 2022؛ وسط أعجاب وحماس وتصفيق الحضور، مقدمين الوصلات الغنائية التي لبت أذواق الجميع في أمسية تعطرت بها أجواء عروس البحر الأحمر.

وقدّمت أليسا ووائل كفوري حفلاً استثنائياً؛ بتقديم الرائع من أعمالهما والجديد على الساحة الفنية، والأغاني الرومانسية التي لاقت استحسان الجمهور، وردد كثيراً معها مقاطع الكلمات التي تغنوا بها في أجواء مميزة مليئة بالتفاعل والحماس والفرح.

وغنت إليسا بصوتها المليء بالأحاسيس أغنية “لو في”، وأغنية “بتمون”، و”كرمالك” التي أحبها الجمهور وتفاعل معها، كما أشدى الفنان وائل كفوري بصوته العذب، وقدّم باقة من أفضل ما غنى، وأشهرها: أغنية “البنت القوية” والتي تفاعل معها الجمهور، وأغنية “سألوني”، و”ليل ورعد وبرد” التي رددها الجمهور بصوت عالٍ في المسرح.