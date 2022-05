ديباي “مفتاح” برشلونة للتخلص من أومتيتي

قالت يومية “Sport” الإسبانية اليوم الخميس 19 مايو من مصادرها الخاصة إن برشلونة ينوي استخدام لاعبه ممفيس ديباي للتخلص من صامويل أومتيتي.

خرج أومتيتي (28 عامًا) من حسابات برشلونة بعد انحدار مستواه بفعل الإصابات المتكررة، ويرغب النادي في بيعه للتخلص من راتبه السنوي المرتفع.

في نفس الوقت، لم يقدم المهاجم الهولندي ممفيس ديباي المستويات المأمولة، ويمنحه المدرب تشافي هيرنانديز فرصًا قليلة بعد قدوم إيمريك أوباميانغ.

وصل إلى برشلونة عرض في الأيام الأخيرة من أرسنال الإنجليزي للتعاقد مع ديباي، لكن النادي الكاتالوني ينوي إقحام أومتيتي في الصفقة للتخلص منه.

بحسب مصادر “Sport” فإن برشلونة اشترط على أرسنال شراء أومتيتي إلى جانب ديباي، مع تخفيض في قيمة الصفقة التي قد تصل إلى 40 مليون يورو.

الخيار الثاني الذي حددته إدارة برشلونة هو أعارة أومتيتي إلى أرسنال الموسم المقبل 2022-2023، لتخفيف أعباء راتبه الذي يُقدّر بنحو 20 مليون سنويًا.

لم تصل عروض إلى برشلونة من اجل أومتيتي بالفترات الأخيرة، وتراجعت أسهم اللاعب بشكل كبير، فيما يمتلك عقدًا مع البارسا ممتد إلى صيف 2026.

Samuel Umtiti has been linked as an option to provide defensive depth after being frozen out at Barcelona! 🔴

Do you think he could be a good signing to add experience? 🤔#Umtiti #Arsenal #AFC pic.twitter.com/fjVcH9ocyl

— AFTV (@AFTVMedia) May 19, 2022