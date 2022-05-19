أمانة جدة تستعيد 25 ألف م2 من الأراضي الحكومية

جدة : البلاد

استعادت أمانة محافظة جدة 25 ألف م2 من الأراضي الحكومية بمخطط الصالحية في نطاق بلدية طيبة الفرعية، بعد رصد احداثات تمثلت في إنشاء سور يضم في محيطه نشاط تجاري مخالف.

يأتي ذلك استمرارا لجهود الأمانة في رصد ومنع المخالفات البلدية، والمحافظة على الممتلكات العامة، بالإضافة لتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء. وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية م. محمد جابر الزهراني أن الفرق الميدانية باشرت إزالة الإحداثات والتعديات كافة، والتي تمثلت في إنشاء سور وغرف عشوائية شرق مخطط “الصالحية”، والتي استغلت لممارسة نشاط تجاري مخالف، مبيناً أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية حيال الموقع وجار متابعته لضمان عدم معاودة التعديات.