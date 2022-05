لماذا لا يستطيع برشلونة التعاقد مع كوندي؟

رفضت إدارة نادي إشبيلية الإسباني بيع مدافعها الفرنسي الواعد خوليس كوندي (23 عامًا) إلى برشلونة في سوق انتقالات صيف عام 2021 الماضي.

وعاود إشبيلية رفض عملية بيع كوندي إلى برشلونة في السوق الحالي للعام 2022، والسببت بحسب يومية “سبورت” الإسبانية هو صيغة الصفقة.

يريد برشلونة استقطاب كوندي عبر صفقة تبادلية لأنه لا يملك المال الكافي، فيما يريد إشبيلية إنعاش خزائنه والخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

عرض النادي الكاتالوني 3 لاعبين في الصيف الماضي مقابل التعاقد مع كوندي، وهم ترينكاو وسيرجينو ديست وأوسكار مينغيزا، وكان رد إشبيلية بالرفض.

كما أدار إشبيلية ظهره لعرض من تشيلسي الإنجليزي لضم كوندي مقابل نحو 50 مليون يورو، لكن الأزمات المالية غيّرت موقف النادي الأندلسي تمامًا.

في الوقت الحالي، أبدى إشبيلية استعداده بيع كوندي لكن بشرط تحصيل مبلغ مالي ضخم، الأمر الذي لا يقدر عليه برشلونة الذي يمر بأزمة مماثلة.

