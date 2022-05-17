المنشطات توقف فهد المولد داخليًا وخارجيًا لمدة 18 شهرا

جدة- البلاد

أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، مساء الاثنين، قرارًا بإيقاف لاعب نادي الاتحاد والمنتخب الوطني، فهد المولد، لمدة عام ونصف العام (18 شهرًا)، داخليًا وخارجيًا، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات.

وأوضحت اللجنة أن المادة المحظورة (Furosemide) وهي من المجموعة ع 5 “مدرات البول والعوامل الخافية للمواد المنشطة”، وهي مادة محظورة رياضيًا أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقًا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “WADA”.

وأضافت اللجنة، أن اللاعب قد تنازل عن حقه بفتح وتحليل العينة B، وقامت اللجنة بإتاحة الفرصة للاعب في حضور جلسة استماع، التي عقدت بتاريخ 11 مايو الجاري، وتم خلالها استعراض جميع المستندات الثبوتية والإجراءات وأخذ أقوال اللاعب مع إتاحة الفرصة له للدفاع والإيضاح وأخذ حقه الكامل.

وتابعت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حسب الأنظمة الدولية، وقد أصدرت لجنة الاستماع القضايا المنشطات قرارها التالي:

1- إيقاف فهد المولد، عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا لمدة 18 شهرًا اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المؤقت (3-3-2022).

2- حظر المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية، وعودة الرياضي للتدريب تكون خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهلية الرياضي.

وأكت اللجنة أن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يومًا من تاريخ القرار، استنادًا للمادة 13 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة، وتم إشعار اللاعب والاتحادين السعودي والدولي لكرة القدم بهذا الإجراء والعقوبة الصادرة بحق اللاعب لاعتماد تنفيذها.

يذكر أن المولد كان قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة عام بسبب ثبوت تعاطيه للمنشطات خلال الموسم الكروي 2019/21، حيث تم اكتشاف الأمر بعد فحصه عقب مباراة الاتحاد والنصر في الجولة الـ27 من دوري المحترفين.