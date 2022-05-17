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رئيس الإمارات ونائبه يهنئان خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى

صحيفة البلادaccess_time16 / شوال / 1443 هـ      17 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في برقية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في برقية مماثلة، خادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة.

ودعا سموهما الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة العافية والعمر المديد، راجيين للمملكة العربية السعودية وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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