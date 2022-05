هل يشارك صلاح وفان دايك أمام ساوثهامبتون؟

قال مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إن الطاقم الطبي للنادي يُقيّم حالتي لاعبيه محمد صلاح وفيرجيل فان دايك قبل مباراة ساوثهامبتون المصيرية.

وتحدث كلوب اليوم الاثنين 16 مايو في المؤتمر الصحفي للمباراة المزمع إقامتها الثلاثاء في إطار المرحلة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يحل ليفربول (86 نقطة) ضيفًا ثقيلًا على ساوثهامبتون في ملعب “سانت ماري” محاولًا مواصلة مطاردة المتصدر مانشستر سيتي (90).

تعرض صلاح وفان دايك إلى إصابتين خلال نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي أمام تشيلسي، وخرج كلاهما اضطراريَا أثناء سير المباراة، التي عرفت فوز ليفربول بالكأس الثامنة في تاريخه ولأول مرة منذ عام 2006، عندما ذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح التي مالت لكفة الريدز بنتيجة 6-5.

وتحدثت تقارير عن انتهاء موسم صلاح وفان دايك بالنسبة للجولتين الأخيريتين في البريميرليغ، أمام ساوثهامبتون وولفرهامبتون تواليًا، لكن المدرب يورغن كلوب لم يعط إشارات لمدى مصداقية هذه التقارير خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ساوثهامبتون اليوم.

وقال كلوب عن إمكانية إشراك صلاح وفان دايك أمام ساوثهامبتون: “لم اتخذ القرار بعد، سأحاول أن أبني تشكيلة مناسبة في كل الأحوال لهدف واحد وهو الفوز، رغم صعوبة المهمة، لقد لعبنا 120 دقيقة في نهائي الكأس، وهذا أحدث فرق كبير لحالتنا البدنية”.

ومع ذلك، تشير وسائل إعلام إنجليزية إلى أن صلاح وفان دايك لن يشاركا أمام ساوثهامبتون في جميع الأحوال.

ليفربول بصدد موسم تاريخي، إذ حصد مسابقتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية، وينافس على كأس دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم 28 مايو الجاري، فيما يتنافس ضد مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي، ما يعني أن بإمكانه تحقيق الرباعية في الموسم الحالي 2021-2022.

