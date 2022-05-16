مصر.. تصفية إرهابيين في سيناء

سيناء – البلاد

أكد الجيش المصري، تصفية 4 إرهابيين بشمال سيناء أمس (الأحد)، مشيراً إلى أنه تم محاصرة وتدمير عدد من البؤر الإرهابية، التي تتخذها العناصر المتطرفة مركزاً لتنفيذ عملياتها الإرهابية، وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية، حيث نجحت القوات الجوية في تدمير 3 عربات دفع رباعي وعدد من الأوكار بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها. وقال: إن قوات إنفاذ القانون تمكنت من تدمير عربة دفع رباعي مموهة تستخدمها العناصر الإرهابية في مهاجمة القوات، كما تم ضبط 2 آر بي جي و3 رشاشات متعددة ومسدس و60 طلقة. وتابع المتحدث العسكري: إنه تم التحفظ على جثث القتلى الإرهابيين لتسليمها لذويهم حال التعرف عليهم، مشيراً إلى أنه خلال أعمال التفتيش والمداهمة بقرية المقاطعة عثرت القوات على عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من الخزن، بالإضافة إلى عبوات ناسفة مُعدة للتفجير وحزام ناسف وعدد من الأجولة تحتوي على مادة شديدة الانفجار TNT، ودوائر كهربائية معدة للتفجير، وكميات كبيرة من مواد الإعاشة، و21 هاتفا محمولا، و3 لاب توب وتابلت. وتمكن الجيش المصري خلال الأيام الماضية من تصفية 23 إرهابياً بمداهمات في سيناء، في مناطق رفح والشيخ زويد، وذلك بعد أيام من إحباط الجيش هجوما إرهابيا على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب القناة.