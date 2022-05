مبابي لاعب العام في الدوري الفرنسي

حصد مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي جائزة لاعب العام في الدوري الفرنسي عن الموسم الجاري 2021-2022 بحسب ما أعلنته رابطة “الليغ 1” السبت 15 مايو.

وتفوق مبابي على المرشحين النهائيين للجائزة وهم، لوكاس باكيتا من أولمبيك ليون، وديمتري باييه من أولمبيك مارسيليا، وتريييه من ستاد رين، ووسام بن يدر من موناكو.

كما فاز مبابي (23 عامًا) بجائزة هداف الدوري الفرنسي بتسجيله 25 هدفًا من أصل 34 مباراة، إضافة إلى تقديمه 19 تمريرة حاسمة بإجمالي (44 مساهمة تهديفية).

وحصد مبابي جائزة لاعب العام في الدوري الفرنسي للمرة الثالثة في مسيرته بعد عامي 2019 و2021، وعاد في 2022 ليؤكد سطوته على الجوائز المحلية الفرنسية.

وأصبح مبابي أول لاعب يحصد جائزة الأفضل في الدوري الفرنسي 3 مرات قبل إتمام 24 عامًا، كما أمسى ثاني لاعب يفوز بالجائزة 3 مرات بعد زلاتان إبراهيموفيتش.

🔝🏆 Best player in #𝐋𝐢𝐠𝐮𝐞𝟏@KMbappe is named best player of the season in Ligue 1 by his peers for the 3rd time!Congratulations Kylian! 👏#WeAreParis ❤️💙

pic.twitter.com/rBeDp9umnl

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 15, 2022