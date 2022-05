رسميًا: باولو ديبالا يرحل عن يوفنتوس

أعلن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا (28 عامًا) اليوم الأحد 15 مايو في بيان رسمي، الرحيل عن فريقه يوفنتوس الإيطالي بنهاية الموسم الجاري 2021-2022.

وأسدل ديبالا الستار على 7 أعوام ناجحة مع يوفنتوس، بعد أن وفد إليه صيف عام 2015 قادمًا من باليرمو الإيطالي مقابل نحو 41 مليون يورو.

وتعقّدت مفاوضات تجديد عقد ديبالا مع مسئولي يوفنتوس في الأسابيع الماضية، إثر اتساع الفجوة بين عرض النادي وطلبات اللاعب المادية.

وقال ديبالا عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي: “من الصعب إيجاد كلمات لتحية جماهير يوفنتوس في مثل هذه اللحظات”.

يضيف: “لن أنسى أبدًا تجربتي معكم، كنت أود البقاء لسنوات أخرى، لكن القدر الآن يضعنا في مسارات مختلفة، أشكركم على دعمكم لي”.

سجّل باولو ديبالا 115 هدفًا خلال 7 مواسم متتالية بقميص البيانكونيري وحصد معه 12 لقبًا، منهم 5 مرات بطل مسابقة الدوري الإيطالي.

من المنتظر أن ينتقل ديبالا إلى تجارب جديدة خارج إيطاليا، وتتأهب كبار أندية إنجلترا للتعاقد معه بالمجان، منها أرسنال وتشيلسي وتوتنهام.

