ليفاندوفسكي يخبر بايرن ميونيخ برحيله

أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي أنه أخبر ناديه بايرن ميونيخ الألماني بنيته الرحيل في الصيف المقبل، بحسب تصريحاته اليوم السبت 14 مايو.

وتحدث ليفاندوفسكي إلى الصحافة عقب لقاء بايرن ميونيخ وفولفسبورغ في الدوري الألماني، والذي انتهى بالتعادل 2-2 في الجولة الأخيرة.

وقال ليفاندوفسكي لشبكة سكاي سبورتس: “تحدثت مع المدير الرياضي حسن حمديتش وأخبرته أنني لن أجدد عقدي مع الفريق”.

يمضي ليفاندوفسكي الموسم الـ9 تواليًا بقميص بايرن ميونيخ بعد أن انتقل إليه قادمًا من بوروسيا دورتموند عام 204 في صفقة مجانية.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع النادي البافاري صيف 2023، ويريد الرحيل هذا الصيف (2022) بدلًا من الرحيل في 2023 مجانًا.

سجل ليفاندوفسكي 50 هدفًا في الموسم الحالي 2021-2022 مع بايرن ميونيخ في جميع المسابقات، كما قدم 7 تمريرات حاسمة.

Robert Lewandowski to @viaplaysportpl: “It’s very possible that this was my last game for Bayern. I cannot say that at 100%, but it may have been [my last game]. We want to find the best solution for me and for the club”. 🚨 #FCBayern @iMiaSanMia pic.twitter.com/ofjrdL7fxw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2022