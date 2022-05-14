الرياضة

شاهد: صلاح يخرج “مُصابًا” في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

محمد ابو الوفاaccess_time13 / شوال / 1443 هـ      14 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
إصابة صلاح في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

خرج المصري محمد صلاح متأثرًا بإصابة قوية خلال الشوط الأول من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين فريقه ليفربول وتشيلسي اليوم السبت 14 مايو.

 

ويلعب ليفربول وتشيلسي في أرضية ملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية، لندن بصافرة الحكم كريج باوسون أمام نحو 70 ألف مشجع في المدرجات.

 

وتعرض صلاح (29 عامًا) إلى إصابة في الدقيقة 28 ما استدعى خروجه ونزول زميله البرتغالي ديوغو جوتا بعدها بدقائق قليلة.

 

ولاحقت لعنة الإصابات صلاح في المباريات النهائية، بعد أن خرج في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 في الشوط الأول أمام ريال مدريد أيضًا.

 

m.abo.elwafa

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