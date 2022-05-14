شاهد: صلاح يخرج “مُصابًا” في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

خرج المصري محمد صلاح متأثرًا بإصابة قوية خلال الشوط الأول من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين فريقه ليفربول وتشيلسي اليوم السبت 14 مايو.

ويلعب ليفربول وتشيلسي في أرضية ملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية، لندن بصافرة الحكم كريج باوسون أمام نحو 70 ألف مشجع في المدرجات.

وتعرض صلاح (29 عامًا) إلى إصابة في الدقيقة 28 ما استدعى خروجه ونزول زميله البرتغالي ديوغو جوتا بعدها بدقائق قليلة.

ولاحقت لعنة الإصابات صلاح في المباريات النهائية، بعد أن خرج في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 في الشوط الأول أمام ريال مدريد أيضًا.