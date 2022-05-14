تشجير أكثر من 350 موقعًا حول المملكة

جدة : البلاد

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن مشاركة نحو 68 ألف متطوع في أعمال التشجير في أكثر من 350 موقعًا حول المملكة، وزراعة أكثر من مليون شجرة، وذلك في حملة لنجعلها خضراء لموسم 2021 – 2022.

كما أسهم المتطوعون في الحملة، التي انطلقت في أكتوبر الماضي، في جمع 100 كجم من البذور، إضافة إلى تنظيف 425 هكتارًا من المتنزهات، وكذلك نثر ما يقارب 11 طنًّا من البذور على مساحة نحو 420 ألف هكتار، وذلك عبر كثير من الفرص التطوعية التي طرحتها الجمعيات البيئية وفروع وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، إسهامًا في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وهدفت الحملة خلال مراحلها الثلاث لهذا الموسم إلى تعزيز الجهود التطوعية عبر دعم المشاركة المجتمعية، وتحفيز المجتمع المحلي على الإسهام في تنفيذ أعمالها، وذلك بمواصلة أعمال التشجير، ونثر البذور، وإنتاج الشتلات، وأعمال التنظيف، تنميةً لمواقع الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، واستعادة التنوع النباتي في مختلف مناطق المملكة.