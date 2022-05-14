الرياضة

العليوات يتوج يد الابتسام بكأس الدرجة الأولى

صحيفة البلادaccess_time13 / شوال / 1443 هـ      14 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الدمام- حمودالزهراني
توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد،  علي العليوات، نادي الابتسام بكأس بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد والميداليات الذهبية للموسم الرياضي 2021-2022م.

وذلك مساء أمس الجمعة الموافق 14 مايو 2022م، على هامش بطولة النخبة للكبار، فيما تم تتويج نادي الهدى بالميداليات الفضية، وتتويج نادي الروضة بالميداليات البرونزية.

وأستطاع الابتسام الحصول على المركز الأول في البطولة بعد حصده 39 نقطة من 19 انتصار وتعادل وحيد وخسارتين، فيما حل الهدى ثانياً بـ 37 نقطة، وجاء الروضة في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

يشار إلى أن فريقي الابتسام والهدى ضمنا التأهل لبطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد بداية من الموسم الرياضي القادم 2022-2023م.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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