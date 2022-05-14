العليوات يتوج يد الابتسام بكأس الدرجة الأولى

الدمام- حمودالزهراني

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، علي العليوات، نادي الابتسام بكأس بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد والميداليات الذهبية للموسم الرياضي 2021-2022م.

وذلك مساء أمس الجمعة الموافق 14 مايو 2022م، على هامش بطولة النخبة للكبار، فيما تم تتويج نادي الهدى بالميداليات الفضية، وتتويج نادي الروضة بالميداليات البرونزية.

وأستطاع الابتسام الحصول على المركز الأول في البطولة بعد حصده 39 نقطة من 19 انتصار وتعادل وحيد وخسارتين، فيما حل الهدى ثانياً بـ 37 نقطة، وجاء الروضة في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

يشار إلى أن فريقي الابتسام والهدى ضمنا التأهل لبطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد بداية من الموسم الرياضي القادم 2022-2023م.