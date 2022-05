نجم تشيلسي يشعل الأجواء مع ليفربول قبل نهائي الكأس

أشعل المهاجم الألماني تيمو فيرنر أجواء مباراة فريقه تشيلسي أمام ليفربول المزمع إقامتها غدًا السبت 14 مايو في نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

يتبارى ليفربول وتشيلسي في أرضية ملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية لندن الساعة 6:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة بصافرة الحكم كريج باوسون.

ويدافع فيرنر عن قميص تشيلسي للموسم الثاني تواليًا بعد أن انتقل إليه قادمًا من ريد بول لايبزيغ الألماني صيف عام 2020 مقابل نحو 53 مليون يورو.

وقال فيرنر (26 عامًا) في مقابلة حصرية مع صحيفة “London Evening Standard” إنه اختار الانتقال إلى تشيلسي مفضلًا إياه على ليفربول.

“كان ليفربول ضمن الخيارات عندما قررت مغادرة لايبزيغ،لكني فضلت تشيلسي وفي موسمي الأول فزت بدوري أبطال أوروبا، لقد كان قرارًا صائبًا”.

سجّل تيمو فيرنر 11 هدفًا بقميص تشيلسي في الموسم الحالي 2021-2022 في جميع المسابقات، بينما قدّم 6 تمريرات حاسمة إلى زملائه.

وتعد كأس الاتحاد الإنجليزي أعرق مسابقة في تاريخ كرة القدم، إذ انطلقت أول نسخة منها عام 1871، ويحمل أرسنال الرقم القياسي بـ14 لقبًا.

لم يفز ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي منذ 2006 ولديه 7 ألقاب إجمالًا، فيما يمتلك تشيلسي 8 كئوس ويعود آخر لقب أحرزه إلى عام 2018.

Spoke to Timo Werner this week on Liverpool, Klopp’s long-term interest & his struggles #chelsea pic.twitter.com/HjscPz9XaS

— James Robson (@jamesrobsonES) May 13, 2022