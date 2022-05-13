مهرجان عفت السينمائي يسدل الستار على دورته التاسعة

جدة : عبدالهادي المالكي

أسدل مهرجان عفت السينمائي لأفلام الطالبات الستار على دورته التاسعة، والتي أقيمت بحرم جامعة عفت بمدينة جدة، بحضور عدد من محبي وعشاق السينما وضيوف المهرجان من النجوم من داخل وخارج المملكة . الحفل أقيم تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على الجامعة.

وبدأ حفل الختام بافتتاح سمو الأميرة لولوة الفيصل و المهندس عبدالله أل عياف رئيس هيئة الأفلام السعودية، والدكتورة هيفاء جمل الليل رئيسة جامعة عفت لمعرض ملصقات الأفلام والصور الفوتوغرافية وتصاميم أفلام التحريك من إنتاج طالبات مدرسة الفنون السينمائية في جامعة عفت.

وشملت عروض الختام الذي قدمته المذيعة البحرينية المتألقة ندى الشيباني، بعرض موسيقي من إعداد وتقديم طالبات الجامعة، حيث عزفوا مقطوعات من مقدمات بعض الأفلام العربية والعالمية، تحت إشراف عامر طشكندي. كما غنت الفنانة اليابانية ناهومي كوياسو مقطوعة باللغة العربية, البنت الشلبية، والتي لاقت إعجاب الجمهور وحماسهم.

كما ألقت خريجة مدرسة الفنون السينمائية، سارة مسفر كلمة عن رحلتها في الدراسة والتعلم بجامعة عفت، وكيف ساعدتها تلك الخبرة في التحليق بأفلامها حول العالم. كما قدم السيد عبد الله ال عياف كلمة حول دور وزارة الثقافة وهيئة الأفلام في دعم شباب صناع الأفلام وعن طموحات المملكة في البلوغ للعالمية بإنتاجاتهم الابداعية.

وقامت الأميرة لولوة الفيصل من بعدها بتقديم التكريمات لعدد من أعلام الفنون والسينما في المملكة و الوطن العربي منهم الفنان إبراهيم الحساوي، وفنان الرسوم المتحركة مالك نجر والمنتج عباس بن العباس، والناقدة البحرينية منصورة الجمري، والسيد انتشال التميمي رئيس مهرجان الجونة السينمائي والسيد محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للفيلم العربي في السويد، والسيد عبدالفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة، حيث وقعت رئيسة جامعة عفت د. هيفاء جمل الليل تجديد بروتوكول لتوفير فرص تدريبية لطلاب مدرسة الفنون السينمائية بالمدينة.

كما كرمت الجامعة عدد من خريجاتها اللاتي حققن نجاحات داخل وخارج المملكة، سارة مسفر، جواهر العامري، رغيد النهدي، ربى خفاجي وفاطمة الحازمي ونورة المولد.

وفي الختام تم عرض عدد من أفلام طالبات المدرسة والتي تنوعت في محتواها وأشكالها ما بين أفلام قصيرة وتحريك وأفلام وثائقية مميزة.

كان اليوم الختامي الثري بالانشطة للمهرجان قد بدء بندوة هامة عن مهرجانات السينما كمنصات للإنتاج السينمائية ودعم الأفلام، استضاف فيها الناقد السعودي أحمد العياد كل من انتشال التميمي رئيس مهرجان الجونة ومحمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للفيلم العربي، وأحمد شوقي المستشار الفني لمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة للحديث عن فرص توفير الدعم لشباب صناع الافلام من خلال المهرجانات وكيفية التقديم لها والمشاركة فيها.

تبع هذه الندوة ورشة من تقديم الفنان السعودي حكيم جمعة عن رحلة السيناريو إلى الشاشة السينمائية وكيفية معالجة دراما الفيلم باحترافية.

كما تم تقديم أخر ندوات المهرجان بعنوان: مستقبل صناعة الرسوم المتحركة في السعودية، والتي حضرها عدد من متخصصي التحريك السعوديين، ومنهم مالك نجر، عباس العباس، ولاء سندي وعبد العزيز عثمان. قدمتا الندوة كل من لمى الشرهان وجوانا الفتني من جمعية الرسوم المتحركة السعودية، اللاتي سبق وأن تخرجن من جامعة عفت.

وتأسست مدرسة الفنون السينمائية بجامعة عفت في العام ٢٠١٣ بالتعاون مع جامعة جنوب كاليفورنيا الامريكية، حيث تعد المدرسة الاولى والوحيدة في المملكة لتدريس صناعة الافلام والرسوم المتحركة وكتابة السيناريو والاعلام الرقمي.