كوتينيو يوفّر 23 مليون يورو لبرشلونة.. ونصف الأرباح!

انتقل صانع الألعاب المخضرم فيليب كوتينيو (30 عامًا) رسميًا من برشلونة الإسباني إلى أستون فيلا الإنجليزي مقابل رسوم مالية بلغت 20 مليون يورو.

وأسدل برشلونة الستار على مسلسل كوتينيو الذي لم يقدم المستويات المأمولة مع النادي الكاتالوني منذ الانضمام إليه شتاء عام 2018 من ليفربول.

أعار برشلونة كوتينيو في موسم 2019-2020 إلى بايرن ميونيخ الألماني، ثم أعاره إلى أستون فيلا في النصف الثاني من الموسم الحالي 2021-2022.

وعطفًا على المستويات الطيبة التي قدمها كوتينيو مع أستون فيلا، بتسجيله 4 أهداف وصناعة 3 خلال 16مباراة، قرر النادي تحويل إعارته لانتقال دائم.

بحسب يومية “Sport” الإسبانية الجمعة 13 مايو، فإن انتقال كوتينيو إلى أستون فيلا سيوفر 23 مليون يورو لبرشلونة وهو قيمة الراتب السنوي للاعب.

كما أن برشلونة أدرج في العقد المبرم مع أستون فيلا، بندًا يسمح للبارسا باقتسام قيمة بيع كوتينيو مستقبلًا، أي يحصل على نصف القيمة المالية.

Steven Gerrard: "He feels really happy here and it's fantastic that he wants to be part of this journey." 🙌

— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 13, 2022