شراكة سعودية أمريكية في التقنيات والفضاء

الرياض – البلاد

التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه مع نائبة مستشار الأمن القومي للتكنولوجيا السيبرانية والناشئة آن نويبيرغر، حيث استعرض اللقاء تفعيل الشراكة وتطوير التعاون بين الجانبين في عدة مجالات، تتضمن الأمن السيبراني، والتقنيات الناشئة، بالإضافة إلى تنمية القدرات الرقمية في مجال الأمن السيبراني، وذلك بحضور الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

والتقى مع المساعد الخاص للرئيس والمدير الأول لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي باربرا ليف، وذلك لمناقشة تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات ريادة الأعمال، والتقنيات الناشئة، وتطوير تكنولوجيا مستدامة وخضراء.

كما التقى الوزير السواحه بمدير مجلس الفضاء الوطني جيراج باريك، حيث تناول اللقاء فرص بناء الشراكات في مجال الفضاء، وتعزيز المجالات الاستثمارية بين البلدين في اقتصادات الفضاء وتقنياته، كما اجتمع مع المنسق الرئاسي في وزارة الخارجية الأمريكية أموس هوكستاين، وناقشا تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات.