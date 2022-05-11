منصة FutureX تتيح فرص تعلّم متنوعة لمواكبة احتياجات المستقبل

الرياض : البلاد

تعد المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX إحدى مبادرات المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والتي تهدف لتنمية قطاع التعليم الإلكتروني في المملكة من خلال حوكمة التكامل وتعزيز الاقتصاد التشاركي وإتاحة فرص تعلّم متنوعة للجميع تواكب المستقبل، وذلك عبر منظومة تعليم إلكتروني متكاملة تُعنى بتمكين الجهات في القطاع، وتقديم العديد من الخدمات والمبادرات لتحقيق التكامل في المنظومة عبر الشراكات المحلية والعالمية.

وتهدف منصة FutureX لتعزيز موثوقية التعليم والتدريب الإلكتروني، وتمكين التكامل بين المزودين والمستفيدين، وتوفير فرص التعليم الإلكتروني المرتبطة باحتياجات المتعلم الفردية، وتحسين سرعة استجابة التعليم الإلكتروني للمتغيّرات، بالإضافة لتعزيز كفاءة التعليم الإلكتروني، كما تساهم المنصة في خلق تجربة تعليمية مبتكرة بمعايير عالمية تلبي احتياجات المستقبل، من خلال ربط الجهات المقدمة للبرامج التعليمية مع مزودي ومقدمي خدمات المنصات التعليمية وصنّاع المحتوى التعليمي، بالإضافة لبناء الشراكات مع المنصات التعليمية المحلية والعالمية، وذلك للمساهمة في تحقيق مستهدفات المركز والوصول لتعليم إلكتروني موثوق ومتاح للجميع.

وتمكّن المنصة جهات التعليم والتدريب الإلكتروني، من تصميم وإنشاء برامج تعليمية إلكترونية عالية الجودة عبر ربطها بمزودي المحتوى المؤهلين من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، كما تتيح للجهات الراغبة بالارتقاء بمهارات منسوبيها من الحصول على مقررات وبرامج تعليمية وشهادات احترافية مقدمة من روّاد التعليم الإلكتروني عالميًا (كورسيرا و edX) واللذان يتكامل معهما المركز ضمن شراكاته الدولية، حيث تُوفّر المنصة أكثر من 10 آلاف برنامج في مختلف المجالات، إضافة إلى توفير خدمة طلب المنصات التعليمية والتي تمكّن الجهة من الحصول على منصة تعليمية خاصة بها من خلال مزودي المنصات المؤهلين وفقاً لمعايير المركز، وترتقي الخدمات والمبادرات التي تقدمها المنصة لتواكب متطلبات العصر الحديث ومتطلبات سوق العمل، في تلبية المهارات المطلوبة في عصر الثورة الصناعية الرابعة وغيرها من المهارات، وذلك من خلال أكثر من 50 شراكة أبرمتها المنصة على الصعيدين المحلي والدولي.

كما تقدم المنصة عددًا من المبادرات النوعية، أولاً: مبادرة مسارات التعلم المرن لتعزيز المهارات المهنية، والتي تعنى بتقديم مسارات ابتكارية مرتبطة باحتياجات سوق العمل بالشراكة مع الجهات العالمية، وتستهدف مسارات التعليم العام والتعليم الجامعي والتطوير المهني، وذلك بهدف المساهمة في بناء مواطن مؤهل بقدرات ومهارات مرتبطة بسوق العمل محلياً وعالمياً، ثانياً: مبادرة أساس المخصصة للجامعات، والتي تستهدف مواد الإعداد العام وتعزّز من التكامل بين الجامعات السعودية، وتمكّنها من خلق وبناء تجربة تعليمية مخصصة من خلال مستودع المقررات النموذجي، كما تتيح الوصول إلى مقررات ومهارات أساسية للمرحلة الجامعية من الشركاء المحليين والعالميين، حيث تحتوي المنصة على أكثر من 1100 وحدة تعليمية مستقلة متاحة للجامعات لربطها بأنظمتها التعليمية، وأخيراً: مبادرة BootcampX والتي تُقدِّم فرص تدريبية مكثّفة في مجالات عدة بالشراكة مع أفضل الجامعات والشركات حول العالم، وذلك عبر تقديم مسارات ابتكارية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، تستهدف مسار الطلاب الراغبين بالالتحاق بسوق العمل، ومسار الباحثين عن العمل لتأهيلهم من خلال التدريب المكثف على المهارات للحصول على فرص في سوق العمل، ومسار التطوير المهني لإعادة تأهيل القدرات البشرية لمهارات جديدة بهدف تمكينهم من المنافسة في سوق العمل، وتأتي هذه المبادرات دعماً لجهود منصة FutureX لتحقيق التكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، والمساهمة في تطوير وتنمية القدرات البشرية عبر إتاحة فرص تعلّم متنوعة تواكب احتياجات المستقبل.

يذكر أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يهدف من خلال مبادراته وخدماته لتعزيز الثقة في التعليم الإلكتروني، وتمكين تكافؤ فرص الوصول إلى التعليم الإلكتروني مدى الحياة، وريادة الابتكار المستدام في القطاع، لتحقيق الوصول إلى تعليم إلكتروني موثوق ومتاح للجميع.