نهاية حقبة “EA” مع لعبة FIFA الإلكترونية!

انتهت شراكة مؤسسة “EA SPORTS” الأمريكية للتقنيات، مع الاتحاد الدولي لكرة القدم حول إصدار اللعبة الإلكترونية الشهيرة “FIFA” بحسب بيانات رسمية.

وفشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق لتجديد التعاقد بينهما، ليُسدل الستار على 30 عامًا من التعاون الناجح بين “EA SPORTS” والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأعلنت “EA SPORTS” أنها ستواصل إصدار اللعبة باسم جديد اعتبارًا من العام المقبل 2023، وفي المقابل سيبحث الاتحاد الدولي عن شركة تقنيات جديدة.

بموجب العقد القديم، يكسب الاتحاد الدولي لكرة القدم 150 مليون دولار أمريكي سنويًا من “EA SPORTS” كأكبر عائد ربح منفرد على الإطلاق في تاريخه.

EA Sports' football video game franchise will be known as EA Sports FC from 2023 onward after the company failed to reach an agreement with FIFA on a new deal 🎮 pic.twitter.com/cn1U1ApvnW

— B/R Football (@brfootball) May 10, 2022