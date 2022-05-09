7 لاعبين يرحلون عن برشلونة باختيار الجماهير

اختارت جماهير برشلونة 7 لاعبين لمغادرة الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل وفق استطلاع رأي أجرته يومية “Sport” الإسبانية المقرّبة من دوائر النادي.

ونشرت اليومية المرموقة اليوم الاثنين 9 مايو نتائج استطلاع الرأي الذي طرحته لجماهير البارسا، والذي شمل كل لاعبي الفريق الأول لنادي برشلونة.

نرصد لكم في السطور القادمة أكثر 7 لاعبين صوّتت جماهير برشلونة لصالح رحيلهم، في الاستطلاع الذي شمل أكثر من 50 ألف مشجع للنادي الكاتالوني.

مع ملاحظة أن بيانيتش وكوتينيو وغريزمان، لعبوا الموسم الجاري 2021-2022 معارين إلى أندية بشكتاش وأستون فيلا وأتلتيكو مدريد على التوالي.

– المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي (96%)

– المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت (95%)

– لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش (95%)

– لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو (94%)

– المدافع الفرنسي كليمنت لينغليه (92%)

– المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان (92%)

– المدافع الإسباني أوسكار مينغويزا (87%)