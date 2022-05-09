الرياضة

7 لاعبين يرحلون عن برشلونة باختيار الجماهير

محمد ابو الوفاaccess_time8 / شوال / 1443 هـ       9 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
أخبار ميركاتو برشلونة

اختارت جماهير برشلونة 7 لاعبين لمغادرة الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل وفق استطلاع رأي أجرته يومية “Sport” الإسبانية المقرّبة من دوائر النادي.

ونشرت اليومية المرموقة اليوم الاثنين 9 مايو نتائج استطلاع الرأي الذي طرحته لجماهير البارسا، والذي شمل كل لاعبي الفريق الأول لنادي برشلونة.

نرصد لكم في السطور القادمة أكثر 7 لاعبين صوّتت جماهير برشلونة لصالح رحيلهم، في الاستطلاع الذي شمل أكثر من 50 ألف مشجع للنادي الكاتالوني.

مع ملاحظة أن بيانيتش وكوتينيو وغريزمان، لعبوا الموسم الجاري 2021-2022 معارين إلى أندية بشكتاش وأستون فيلا وأتلتيكو مدريد على التوالي.

 

– المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي       (96%)
– المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت     (95%) 
– لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش  (95%)
– لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو   (94%)
– المدافع الفرنسي كليمنت لينغليه         (92%)
– المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان     (92%)
– المدافع الإسباني أوسكار مينغويزا      (87%)

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