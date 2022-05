شاهد: أتلتيكو يحسم الديربي أمام ريال مدريد

انتصر أتلتيكو مدريد بهدف نظيف على ضيفه ريال مدريد سهرة الأحد 8 مايو ضمن مباريات المرحلة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم “La Liga”.

أقيم ديربي مدريد بين الفريقين على أرضية ملعب “واندا ميتروبوليتانو” معقل أتلتيكو مدريد، أمام نحو 65 ألف مشجع، وبصافرة الحكم سيزار سوتو.

أحرز هدف ديربي مدريد الوحيد، الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو جناح أتليتكو مدريد، في الدقيقة 40 من علامة الجزاء.

رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع بالجدول، ويقترب من ضمان الصعود إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2022-2023.

وحقق أتلتيكو مدريد أول انتصار على الإطلاق أمام ريال مدريد في الديربي على أرضية ملعب “واندا ميتروبوليتانو” منذ أن انتقل إليه عام 2017.

جدير بالذكر أن ريال مدريد قد حصد لقب الدوري الإسباني للموسم الحالي 201-2022 قبل 4 جولات على النهاية، للمرة رقم 35 في تاريخه.

شاهد ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد 1-0

HIGHLIGHTS: #AtletiRealMadrid 1-0

🔱 A penalty from Yannick Carrasco was enough to give @atletienglish their first Madrid derby win at the Wanda!#LaLigaSantander pic.twitter.com/41CGyRj6rN

— LaLiga English (@LaLigaEN) May 8, 2022