مذكرة تفاهم بين اللجنة الأولمبية السعودية ونظيرتها الأوزبكية

الرياض- البلاد

وقعت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية مذكرة تفاهم مع نظيرتها الأوزبكية لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينهما، وذلك على هامش الاجتماع الـ 77 للمكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي في طشقند.

وتلعب اللجنتان الأولمبيتان في السعودية وأوزبكستان دورا رئيسا في الحركة الأولمبية في آسيا خلال السنوات المقبلة، حيث تستضيف طشقند دورة الألعاب الآسيوية للشباب في 2025، والرياض دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية في 2025 وأيضا دورة الألعاب الآسيوية في 2034.

حضر حفل توقيع المذكرة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، وأويبك قاسيموف وموخترخون طاشخوديايف كممثلين للجنة الأولمبية الأوزبكية.

وجاء في بيان للجنة الأولمبية الأوزبكية: ستعزز هذه المذكرة العلاقات الودية بين أوزبكستان والسعودية في المجال الرياضي.

وتابع: وفقا لمذكرة التفاهم، ستقام دورات تدريبية مشتركة للمنتخبات الوطنية في البلدين استعدادًا للبطولات القارية والعالمية في مجالات الطب الرياضي والعلوم، فضلا عن تبادل الخبرات بناء على الإنجازات الأخيرة.