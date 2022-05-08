لوحات ترحيبية وتوديعية بمداخل ومخارج مكة

مكة المكرمة ـ البلاد

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بتركيب عشر لوحات، ترحيبية وتوديعيه، على مداخل ومخارج مكة المكرمة.

وقال وكيل الرئيس العامّ للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية، عادل بن عبيد الأحمدي، إن اللوحات وضعت على «طريق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (مكة- جدة السريع)، وطريق المدينة المنورة، وطريق الساحل، وطريق السيل، وطريق الهدا».

وأوضح الأحمدي، أنه وضع على كل مدخل من مداخل مكة المكرمة لوحتين الأولى تحمل عبارة «الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ترحب بكم وترجو لكم إقامة سعيدة في بيت الله الحرام» للقادمين إلى مكة المكرمة.

أما اللوحة الثانية فقد وضعت للمغادرين، وتحمل عبارة «الرئاسة ترجو لكم سفرًا سعيدًا تقبل الله طاعتكم».

وثمن الأحمدي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، تعاونها مع الرئاسة، استشعارًا منها برسالة الرئاسة وهي تمكين القاصدين من أداء العبادة والمناسك على بصيرة في بيئة آمنة طاهرة مثرية.

وأكد الأحمدي بأن المشروع جاء بدعم وتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة –حفظهم الله- بإثراء تجربة قاصدي وزوار الحرمين الشريفين.