شاهد: أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-1

حقق برشلونة فوزًا صعبًا خارج ميدانه أمام ريال بيتس سهرة السبت 7 مايو ضمن مباريات المرحلة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم “La Liga”.

وأقام لاعبو برشلونة قبل انطلاق المباراة، ممرًا شرفيًا لنظرائهم في ريال بيتيس بوصفه حاملًا للقب كأس ملك إسبانيا بالموسم الحالي 2021-2022.

أقيمت المباراة بين الفريقين في ملعب “بنتو فيامارين” معقل ريال بيتيس وسط حضور جماهيري بلغ 46 ألف مشجّع، بصافرة الحكم أنطونيو لاهوز.

العائد من الإصابة، أنسو فاتي، سجل هدفًا لبرشلونة في الدقيقة 76، ليمنحه التقدم ويسجل أول أهدافه في الليغا منذ نوفمبر من عام 2021 الماضي.

وعادل المدافع الإسباني المخضرم مارك بارترا النتيجة لريال بيتيس بعدها بـ3 دقائق فقط عن طريق رأسية متقنة إثر تمريرة حاسمة من نبيل فقير.

لكن الظهير الأيسر لبرشلونة، خوردي ألبا، فاجأ الجميع في الدقيقة الرابعة بعد التسعين بهدف قاتل بعد تمريرة حاسمة من زميله داني ألفيس.

ورفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني خلف ريال مدريد البطل (81) ويتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم رقم 19 على التوالي.

ملخص وأهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-1