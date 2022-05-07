شاهد: تشيلسي يسقط في فخ وولفرهامبتون

خطف وولفرهامبتون تعادلًا ثمينًا في اللحظات الأخيرة أمام تشيلسي بنتيجة 2-2 أمسية السبت 7 مايو ضمن مباريات الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

دارت المباراة بين الفريقين في ملعب “ستامفورد بريدج” معقل تشيلسي بلندن، في حضور المالك الجديد للنادي تود بوهلي، وبصافرة الحكم المحلي بيتر بانكس.

البلجيكي روميلو لوكاكو سجل هدفي تشيلسي في غضون دقيقتين، وبالتحديد بالدقيقة 56 و58 الأول من ركلة جزاء والثاني من تصويبة متقنة في مرمى الوولفز.



لكن وولفرهامبتون استفاق في الدقائق الأخيرة، وسجل الهدف الأول عبر البرتغالي ترينكاو بالدقيقة بتمريرة حاسمة من مواطنه الشاب تشيكوينو في الدقيقة 79.

وعاد تشيكوينيو الذي حل بديلاً بالدقيقة 71، ليقدم تمريرة حاسمة أخرى نتج عنها الهدف الثاني وهدف التعادل لووفرهامبتون في الدقيقة 97 عبر كونور كوادي.

واقترب تشيلسي من ضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل بعد أن رفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث، من بعده أرسنال (63) وتوتنهام (61).