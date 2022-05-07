الوداد المغربي يضع قدمًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا

انتصر الوداد المغربي بنتيجة 3-1 أمام بترو أتلتيكو الأنغولي ظهر السبت 7 مايو في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم الحالي 2021-2022.

ووضع الوداد قدمًا في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة تاريخيًا، بعد عودته من ملعب بترو أتلتيكو “11 نوفمبر” بانتصار تاريخي أمام 40 ألف مشجّع.

تحين مباراة العودة بين الوداد وبترو أتلتيكو أمسية يوم 14 مايو الجاري في مدينة الدار البيضاء المغربية، وبالتحديد في ملعب “محمد الخامس”.

انتهى الشوط الأول بتقدّم الوداد 2-0، بعد أن سجل مدافع بترو أتلتيكو، أزولاو، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 16، ثم يحيى جبراني في الدقيقة 45.

وبعد الاستراحة أضاف جاي مبينزا الهدف الثالث للوداد بالدقيقة 68، وقلص جوب النتيجة لبترو أتلتيكو عندما سجل الهدف الوحيد بالدقيقة 81.

في مباراة نصف النهائي الثاني من دوري أبطال إفريقيا، يلعب اليوم السبت الأهلي المصري في ملعبه بالقاهرة، أمام وفاق سطيف الجزائري.

🎥—هدف #الوداد الثاني عن طريق يحيى جبران عالمي 😍🔥🔥

بيترو أتليتك 0-2 الوداد #دوري_أبطال_أفريقيا

pic.twitter.com/QYMc8OlA6u — كأس العالم 🏆 (@_Qatar022) May 7, 2022