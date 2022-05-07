الرياضة

الوداد المغربي يضع قدمًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد ابو الوفاaccess_time6 / شوال / 1443 هـ       7 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
الوداد يفوز على بترو أتلتيكو الانغولي

انتصر الوداد المغربي بنتيجة 3-1 أمام بترو أتلتيكو الأنغولي ظهر السبت 7 مايو في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم الحالي 2021-2022.

 

ووضع الوداد قدمًا في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة تاريخيًا، بعد عودته من ملعب بترو أتلتيكو “11 نوفمبر” بانتصار تاريخي أمام 40 ألف مشجّع.

 

تحين مباراة العودة بين الوداد وبترو أتلتيكو أمسية يوم 14 مايو الجاري في مدينة الدار البيضاء المغربية، وبالتحديد في ملعب “محمد الخامس”.

 

انتهى الشوط الأول بتقدّم الوداد 2-0، بعد أن سجل مدافع بترو أتلتيكو، أزولاو، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 16، ثم يحيى جبراني في الدقيقة 45.

 

وبعد الاستراحة أضاف جاي مبينزا الهدف الثالث للوداد بالدقيقة 68، وقلص جوب النتيجة لبترو أتلتيكو عندما سجل الهدف الوحيد بالدقيقة 81.

 

في مباراة نصف النهائي الثاني من دوري أبطال إفريقيا، يلعب اليوم السبت الأهلي المصري في ملعبه بالقاهرة، أمام وفاق سطيف الجزائري.

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *