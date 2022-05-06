مورينيو أول مدرب يصل إلى نهائي البطولات الأوروبية الثلاث

أصبح البرتغالي جوزيه مورينيو (59 عامًا) أول مدرب في التاريخ، يصل إلى نهائي البطولات الأوروبية الثلاث التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “UEFA”.

ووصل مورينيو مع فريق روما الإيطالي إلى نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي في نسختها الأولى، ليواجه فاينورد الهولندي يوم 25 مايو الجاري.

وبذلك يكون مورينيو قد وصل إلى نهائي المسابقات الثلاث، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، في إنجاز غير مسبوق.

Jose Mourinho couldn't hold back the tears after becoming the first manager to reach the Champions League final, Europa League final and the Conference League final ⭐ pic.twitter.com/NzpBLpaEEp — ESPN FC (@ESPNFC) May 6, 2022



مورينيو ملك النهائيات في المسابقات الأوروبية

لعب مورينيو نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.. مع بورتو البرتغالي عام 2004، ومع إنتر ميلان الإيطالي 2010 وفاز بالكأس في كلتا المناسبتين.

ولعب مورينيو أيضًا نهائي الدوري الأوروبي مرتين.. مع بورتو البرتغالي في 2003، ومانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2017، وفاز بالكأس في المرتين.

وجاء العام 2022 ليشهد تأهل مورينيو رفقة روما إلى نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، ليكتب النجاحات في المسابقات الأوروبية المختلفة.

✅ Champions League

✅ Europa League

⏳ Europa Conference League José Mourinho is the first manager to reach the final of all three 🛵 pic.twitter.com/c9itLJVPSe — B/R Football (@brfootball) May 6, 2022



مورينيو واللقب رقم 28 في مسيرته

حال تحقيق مورينيو لقب دوري المؤتمر الأوروبي، فسيصل إلى مجموع 28 لقبًا في مسيرته التدريبية التي بدأها في أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وحقق مورينيو ألقاب في جميع الدوريات التي نشط بها، ففاز بالدوري الإسباني مع ريال مدريد، والإيطالي مع الإنتر، والإنجليزي 3 مرات مع تشيلسي.

على المستوى الأوروبي، حقق مورينيو دوري أبطال أوروبا مرتين، والدوري الأوروبي مرة، وحصد جائزة أفضل مدرب في العالم 4 مرات.