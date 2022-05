مورينيو أول مدرب يصل إلى نهائي البطولات الأوروبية الثلاث

أصبح البرتغالي جوزيه مورينيو (59 عامًا) أول مدرب في التاريخ، يصل إلى نهائي البطولات الأوروبية الثلاث التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “UEFA”.

ووصل مورينيو مع فريق روما الإيطالي إلى نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي في نسختها الأولى، ليواجه فاينورد الهولندي يوم 25 مايو الجاري.

وبذلك يكون مورينيو قد وصل إلى نهائي المسابقات الثلاث، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، في إنجاز غير مسبوق.

Jose Mourinho couldn't hold back the tears after becoming the first manager to reach the Champions League final, Europa League final and the Conference League final ⭐ pic.twitter.com/NzpBLpaEEp

