الرياضة

مورينيو أول مدرب يصل إلى نهائي البطولات الأوروبية الثلاث

محمد ابو الوفاaccess_time5 / شوال / 1443 هـ       6 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
جوزيه مورينيو أول مدرب يصل إلى نهائي 3 بطولات أوروبية مختلفة

أصبح البرتغالي جوزيه مورينيو (59 عامًا) أول مدرب في التاريخ، يصل إلى نهائي البطولات الأوروبية الثلاث التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “UEFA”.

 

ووصل مورينيو مع فريق روما الإيطالي إلى نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي في نسختها الأولى، ليواجه فاينورد الهولندي يوم 25 مايو الجاري.

 

وبذلك يكون مورينيو قد وصل إلى نهائي المسابقات الثلاث، دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، في إنجاز غير مسبوق.

 


مورينيو ملك النهائيات في المسابقات الأوروبية

 

لعب مورينيو نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.. مع بورتو البرتغالي عام 2004، ومع إنتر ميلان الإيطالي 2010 وفاز بالكأس في كلتا المناسبتين.

 

ولعب مورينيو أيضًا نهائي الدوري الأوروبي مرتين.. مع بورتو البرتغالي في 2003، ومانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2017، وفاز بالكأس في المرتين.

 

وجاء العام 2022 ليشهد تأهل مورينيو رفقة روما إلى نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، ليكتب النجاحات في المسابقات الأوروبية المختلفة.

 


مورينيو واللقب رقم 28 في مسيرته

 

حال تحقيق مورينيو لقب دوري المؤتمر الأوروبي، فسيصل إلى مجموع 28 لقبًا في مسيرته التدريبية التي بدأها في أواخر تسعينيات القرن الماضي.

 

وحقق مورينيو ألقاب في جميع الدوريات التي نشط بها، ففاز بالدوري الإسباني مع ريال مدريد، والإيطالي مع الإنتر، والإنجليزي 3 مرات مع تشيلسي.

 

على المستوى الأوروبي، حقق مورينيو دوري أبطال أوروبا مرتين، والدوري الأوروبي مرة، وحصد جائزة أفضل مدرب في العالم 4 مرات.

 

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