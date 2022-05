كلوب يرشح ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا

قال مدرب فريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب، إن منافسه في نهائي دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد الإسباني، هو المرشح الأوفر حظًا لنيل لقب المسابقة.

كلوب قاد ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية 2021-2022 ليواجه ريال مدريد في العاصمة الفرنسية باريس سهرة السبت 28 مايو الجاري.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم 6 مايو لمباراة ليفربول وتوتنهام المزمع عقدها غدًا السبت، إن ريال مدريد يظل صاحب الحظوظ الأفضل.

ويلعب ليفربول في ملعبه “أنفيلد” أمام توتنهام ضمن مباريات المرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقبع ثانيًا بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي.

وأوضح كلوب: “ريال مدريد المرشح الأبرز للفوز بالأبطال مع كل الخبرات التي يمتلكونها، نحن الآن أكثر خبرة من السابق، لكن لا مجال للمقارنة مع خبراتهم”.

ريال مدريد كان قد أحرز لقب دوري أبطال أوروبا عام 2018 عندما هزم ليفربول 3-1، لكن النادي الإنجليزي عاد في العام التالي وحصد اللقب أمام توتنهام 2-0.

ويأمل ليفربول في التتويج بالثلاثية للمرة الثانية في تاريخه، عندما يلعب أمام تشيلسي الأسبوع المقبل في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك مباراته في نهائي الأبطال أمام ريال مدريد، إضافة إلى الصراع مع مانشستر سيتي حول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يتخلف عنه بنقطة واحدة قبل 4 جولات من النهاية.

