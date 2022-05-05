جدة : البلاد

أعلنت وزارة التجارة عن ضبط عمالة محطات وقود تتلاعب في أسعار قراءة العدادات الخاصة بمضخات تعبئة الوقود بالتعاون مع وزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وأوضحت الوزارة أنه تم الوقوف على عدد من محطات الوقود بناء على البلاغات الواردة لوزارة التجارة من عدد من المستهلكين، وتم التحقق من سلامة المضخات، وتبين قيام عدد من العمالة باسترجاع قراءات سابقة لعدادات مضخات الوقود وتغييرها إلى السعر الأعلى.

وتهدف خاصية إعادة قراءة عدادات مضخات الوقود لحفظ أخر 10 قراءات سابقة لأغراض محاسبية حيث يتم العودة إليها في حال وجود أي شكاوى أو بلاغات.

وسيتم دراسة إمكانية تقنين هذه الخاصية من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ممثلة في برنامج “تقييس” بالتنسيق مع الشركات المصنعة بما يخدم مصلحة المستهلك.

وأكدت وزارة التجارة ووزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنه جاري استكمال الإجراءات وضبط هذه المخالفات في عدد من محطات الوقود في المنطقة الشرقية ومحافظة جدة وإحالة العمالة المخالفة للجهات الأمنية لإبعادهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها مرة أخرى للعمل.