أنشيلوتي يحقق رقمًا قياسيًا بعد بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا

أصبح الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي (62 عامًا) أول مدرب في تاريخ كرة القدم العالمية يصل إلى 5 نهائيات مختلفة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقاد أنشيلوتي فريق ريال مدريد الإسباني إلى نهائي دوري أبطال للنسخة الحالية 2021-2022 بعد أن أطاح بمانشستر سيتي في المربع الذهبي.

وضرب النادي الملكي موعدًا مع ليفربول الإنجليزي في النهائي الذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس أواخر الشهر الحالي، وبالتحديد يوم 28.

⚽️ ريال مدريد 🇪🇸 يقلب الطاولة على ضيفه مانشستر سيتي 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ويبلغ نهائي #دوري_أبطال_أوروبا للمرة الـ 17 في تاريخه

🎙️ تقرير | آسيا عبد الله @abdullah_assia pic.twitter.com/j7ZucFwMcp — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) May 4, 2022



ولعب أنشيلوتي 4 نهائيات في دوري أبطال أوروبا، 3 مناسبات مع ميلان الإيطالي أعوام 2003، 2005، 2007، ونهائي واحد مع ريال مدريد 2014.

حقق المدرب صاحب الحاجب الأيسر المرتفع بفعل حادثة في طفولته، دوري أبطال أوروبا 3 مرات، 2003 و2007 مع ميلان، و2014 مع ريال مدريد.

قائمة المدربين الأكثر خوضًا لنهائي دوري أبطال أوروبا

كارلو أنشيلوتي 5

مارشـيلو ليـبي 4

ميغـيـل مـونـوز 4

يـورغــن كلـوب 4

أليكس فرغسون 4



وكان كارلو أنشيلوتي قد حقق رقمًا قياسيًا الأسبوع الماضي عندما أصبح أول مدرب في التاريخ بفوز بالدوريات الخمسة الكبرى الأوروبية.

وفاز أنشيلوتي بالدوريات، الإنجليزي والإيطالي والفرنسي والألماني والإسباني، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الأوروبية.

جاءت أعوام حصد أنشيلوتي للدوريات الـ5 الكبرى كالتالي:

-الدوري الإيطالي مع ميلان موسم 2003-2004

-الدوري الإنجليزي مع تشيلسي 2009-2010

-الدوري الفرنسي مع سان جيرمان 2012-2013

-الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ 2016-2017

-الدوري الإسباني مع ريال مدريد 2021-2020