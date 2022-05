هل يعادل ألكانتارا رقم سيدورف التاريخي في دوري أبطال أوروبا؟

يتفرّد أسطورة كرة القدم الهولندية السابق، كلارنس سيدورف (46 عامًا) بأنه اللاعب الوحيد في التاريخ الفائز بمسابقة دوري أبطال أوروبا مع 3 فريق مختلفة.

وحقق سيدورف 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع أندية أياكس أمستردام الهولندي، وريال مدريد الإسباني، وميلان الإيطالي، خلال 13 موسمًا في رقم إعجازي.



ففي عام 1995 حقق سيدورف اللقب مع أياكس، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد ويحصد اللقب في عام 1988، ثم مع العملاق ميلان مرتين عامي 2003 و2007.

لكن رقم سيدورف قابل للمُعادلة بعد تأهل ليفربول الإنجليزي إلى نهائي المسابقة في النسخة الحالية من عام 2022، والمُهدد هو لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا.



إذ يمتلك ألكانتارا لقبين لدوري أبطال أوروبا مع نادي برشلونة عام 2011 وبايرن ميونيخ عام 2020، وقد يحقق اللقب مع فريق ثالث وهو ليفربول في نسخة 2022.

أسطورة الكاميرون، صامويل إيتو، يمتلك 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا كذلك، ريال مدريد 2000 وبرشلونة 2006 وإنتر ميلان 2010، لكنه لم يلعب دقيقة واحدة مع الريال في هذه النسخة بعد أن أعاره بالموسم المذكور إلى ريال مايوركا، لكن إيتو حصل بالفعل على ميدالية كونه جزء من الفريق، ومع ذلك لا يعتبر فائزًا حقيقيًا باللقب.

🔴⚪️ @AFCAjax aged 19 in 1995

⚪️🟣 @realmadrid aged 22 in 1998

🔴⚫️ @acmilan aged 27 in 2003 & 31 in 2007

The only player in history to win the @ChampionsLeague with 3 different clubs, Clarence Seedorf is a bona fide European Cup legend 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/vTnAkdYjHc

