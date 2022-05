السجن 4 سنوات لنجم الدوري الإسباني

قضت محكمة إسبانية اليوم الأربعاء 4 مايو بالسجن 4 سنوات لمهاجم نادي سيلتا فيغو والمنتخب الإسباني لكرة القدم، سانتي مينا (26 عامًا) في قضية ابتزاز جنسي.

وأصدرت القاضية، تارسيلا مارتينيز، من محكمة ألميريا حكم السجن بحق سانتي مينا لمدة 4 سنوات إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف يورو.

في حين أن ديفيد غولدار لاعب نادي إيبيزا الإسباني في الدرجة الثانية، قد تمت تبرأته من قبل المحكمة بعد أن أُتهم بالتواطؤ مع سانتي مينا.

وأتهمت امرأة إسبانية، سانتي مينا وديفيد غولدار باغتصابها عام 2017 في عربة نقل

وبعد الاستماع إلى أقوال الأطراف الثلاثة، حكمت المحكمة ببراءة غولدار وسجن مينا 4 سنوات، بعد أن طالب محامي المرأة بسجنه 10 سنوات.

يمتلك مينا فرصة الطعن على الحكم لدى محكمة الاستئناف، لكنها فرصة واحدة فقط، وإن فشل في إسقاط الحكم سيتم سجنه لـ4 سنوات.

بدوره، أعلن نادي سيلتا فيغو اليوم الأربعاء استبعاد سانتي مينا من تدريبات الفريق وإحالته إلى لجنة تأديبية بشكل مؤقت كإجراء احترازي.

سجل سانتي مينا 9 أهداف وقدّم 5 تمريرات حاسمة مع سيلتا فيغو بالموسم الجاري 2021-2022، ويمتلك 19 مباراة مع منتخبات إسبانيا للشباب.

