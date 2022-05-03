كارلو أنشيلوتي يحدد موعد اعتزاله!

ألمح المدرب الإيطالي لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، إلى تحديد موعد اعتزاله خلال مقابلة حصرية مع برنامج “Prime Video” الإسباني اليوم الثلاثاء 3 مايو.
أنشيلوتي (62 عامًا) حصد مسابقة الدوري الإسباني “La Liga” الأسبوع الفائت مع ريال مدريد عقب الفوز أمام إسبانيول 4-0 ووصوله إلى 81 نقطة على اللائحة.
وأصبح أنشيلوتي أول مدرب في تاريخ كرة القدم يحصد الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى جميعها، وهي الإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي والإسباني.
🏆🎉 ملخص تتويج "ريال مدريد" @realmadridarab بلقب لموسم 2021/2022#RealMadridEspanyol 4-0 pic.twitter.com/tgeE9laAnQ
— LaLiga (@LaLigaArab) April 30, 2022
حصد أنشيلوتي الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، الفرنسي مع سان جيرمان، الألماني مع بايرن ميونيخ، الإيطالي مع ميلان، وأخيرًا الدوري الإسباني مع ريال مدريد.
أعوام حصد كارلو أنشيلوتي للدوريات الـ5 الأوروبية الكبرى كالتالي:
-الدوري الإيطالي مع ميلان موسم 2003-2004
-الدوري الإنجليزي مع تشيلسي 2009-2010
-الدوري الفرنسي مع سان جيرمان 2012-2013
-الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ 2016-2017
-الدوري الإسباني مع ريال مدريد 2021-2020
🔝 إنجاز كارلو أنشيلوتي التاريخي يلقى الإشادة #الدوري_الإسباني | #ريال_مدريد_أسبانيول #LaLiga pic.twitter.com/thPcs0qoEO
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2022
وقال أنشيلوتي في المقابلة، إنه سيعتزل التدريب عقب انتهاء مهمته مع فريق ريال مدريد، حتّى ولو استمر في قيادة النادي لمدة 10 سنوات مقبلة.
“إن كان النادي يريدني هنا 10 سنوات فسأفعل، لكن بعدها أود أن أعيش رفقة أحفادي وأتفرغ لرؤية العالم، على الأرجح سأعتزل بعد ريال مدريد”.
وأضاف المدرب المخضرم: “أود أن أكون مع أحفادي وأن أتنزه رفقة زوجتي، هناك الكثير من الأشياء التي حُرمت منها بسبب هذه المهنة (التدريب).
يكمل أنشيلوتي: “لم أزر أستراليا من قبل، كذلك لم أسافر إلى ريو دي جانيرو، كذلك أرغب دومًا في زيارة أختي، عندما اعتزل سأفعل هذه الأشياء”.
⚪️ @MrAncelotti, en @PrimeVideo
🤨 “Después de esta etapa en el @realmadrid probablemente me retire"
😀 "Pero si el Real Madrid quiere que esté aquí otros 10 años, estaré otros 10 años”
📻 #PartidazoCOPE #UCL pic.twitter.com/eIUXxA6y3U
— El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 3, 2022