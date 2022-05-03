كارلو أنشيلوتي يحدد موعد اعتزاله!

ألمح المدرب الإيطالي لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، إلى تحديد موعد اعتزاله خلال مقابلة حصرية مع برنامج “Prime Video” الإسباني اليوم الثلاثاء 3 مايو.

أنشيلوتي (62 عامًا) حصد مسابقة الدوري الإسباني “La Liga” الأسبوع الفائت مع ريال مدريد عقب الفوز أمام إسبانيول 4-0 ووصوله إلى 81 نقطة على اللائحة.

وأصبح أنشيلوتي أول مدرب في تاريخ كرة القدم يحصد الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى جميعها، وهي الإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي والإسباني.



حصد أنشيلوتي الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، الفرنسي مع سان جيرمان، الألماني مع بايرن ميونيخ، الإيطالي مع ميلان، وأخيرًا الدوري الإسباني مع ريال مدريد.

أعوام حصد كارلو أنشيلوتي للدوريات الـ5 الأوروبية الكبرى كالتالي:

-الدوري الإيطالي مع ميلان موسم 2003-2004

-الدوري الإنجليزي مع تشيلسي 2009-2010

-الدوري الفرنسي مع سان جيرمان 2012-2013

-الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ 2016-2017

-الدوري الإسباني مع ريال مدريد 2021-2020



وقال أنشيلوتي في المقابلة، إنه سيعتزل التدريب عقب انتهاء مهمته مع فريق ريال مدريد، حتّى ولو استمر في قيادة النادي لمدة 10 سنوات مقبلة.



“إن كان النادي يريدني هنا 10 سنوات فسأفعل، لكن بعدها أود أن أعيش رفقة أحفادي وأتفرغ لرؤية العالم، على الأرجح سأعتزل بعد ريال مدريد”.



وأضاف المدرب المخضرم: “أود أن أكون مع أحفادي وأن أتنزه رفقة زوجتي، هناك الكثير من الأشياء التي حُرمت منها بسبب هذه المهنة (التدريب).



يكمل أنشيلوتي: “لم أزر أستراليا من قبل، كذلك لم أسافر إلى ريو دي جانيرو، كذلك أرغب دومًا في زيارة أختي، عندما اعتزل سأفعل هذه الأشياء”.