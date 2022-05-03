تراجع أسعار الغاز في أوروبا

البلاد : وكالاات

تراجعت أسعار الغاز في أوروبا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بفضل تحسن حالة الطقس وتدفق إمدادات الغاز الطبيعي المسال مما أدى إلى الحد من تأثيرات تراجع الإمدادات القادمة من روسيا حتى الآن.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الهولندي وهي العقود القياسية للسوق الأوروبية بنسبة 3.1% وهو التراجع اليومي الرابع على التوالي، قبل أن تقلص خسائرها جزئيا بعد ذلك.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ارتفاع درجة حرارة الطقس في أوروبا عن المستويات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام واستيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال على خلفية تراجع الاستهلاك في آسيا ساهم في خفض أسعار الغاز في أوروبا.

في الوقت نفسه مازال المتعاملون في سوق الغاز الأوروبية يتابعون بقلق تطورات السوق بسبب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحصيل قيمة مبيعات بلاده من الغاز إلى أوروبا بالروبل الروسي وهو ما ترفضه أغلب الدول مما أدى إلى وقف ضخ الغاز الروسي إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم سداد قيمة الغاز بالروبل.

وكان رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي قد قال إن فتح حسابات مصرفية بالروبل الروسي لسداد قيمة مشتريات الغاز سيمثل انتهاكا للعقود المبرمة.

وسجل سعر الغاز الهولندي 96 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل حتى الساعة الثامنة و26 دقيقة من صباح اليوم في أمستردام بانخفاض نسبته 1.1% عن ختام تعاملات أمس.