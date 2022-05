سون يهدد صلاح من جديد في “صراع الهدّافين”!

أشعل الكوري الجنوبي هيونغ سون مين التنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز حول جائزة “الحذاء الذهبي” بتسجيله هدفين الأحد 1 مايو ضد ليستر سيتي.

وقاد سون فريقه توتنهام هوتسبير إلى فوز كبير أمام ليستر سيتي بنتيجة 3-1 ليصل السبيرز إلى الترتيب الخامس على لائحة المسابقة بواقع 61 نقطة.

ووصل رصيد سون إلى 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، متخلفًا بفارق 3 أهداف فقط عن المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح (22 هدفًا).

لكن اللافت أن سون سجل أهدافه الـ19 جميعًا من اللعب المفتوح من دون ركلات جزاء، فيما أحرز صلاح 5 ركلات جزاء من أصل 22 هدفًا له هذا الموسم.

تبقت 4 جولات فقط على نهاية الموسم بالدوري الإنجليزي، ويصطدم ليفربول بتوتنهام في الجولة المقبلة يوم السبت 7 مايو في صراع بين صلاح وسون.

4 جولات وسيتم الكشف عن هوية الفائز بالحذاء الذهبي الإنجليزي، صلاح للمرة الثالثة بعد عامي 2018 و2020 أم هيونغ سون للمرة الأولى في مسيرته.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 35 جولة

1- محمد صلاح – ليفربول (22)

2- هيونغ سون مين – توتنهام (19)

3- كريستيانو رونالدو – مان يونايتد (17)

4- ديوغو جوتا – ليفربول (15)

5- ساديو ماني – ليفربول (14)

6- هاري كين – توتنهام (13)

7- ويلفريد زاها – كريستال بالاس (12)

𝐒𝐏𝐔𝐑𝐒 𝐒𝐀𝐈𝐋 𝐏𝐀𝐒𝐓 𝐋𝐄𝐈𝐂𝐄𝐒𝐓𝐄𝐑

Harry Kane and Son Heung-min help Tottenham ease past a weakened Leicester City side to move into the top four. 📈 pic.twitter.com/JXuo5Cs7eh

— Football Daily (@footballdaily) May 1, 2022