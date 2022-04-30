“موسم جدة” يعانق فرحة قدوم عيد الفطر المبارك بالتنوع الاثرائي لـ 2800 فعالية

جدة – خالد بن مرضاح

تتزامن ولأول مرة انطلاق فعاليات موسم جدة 2022 في نسخته الثانية تحت شعار “أيامنا الحلوة”؛ مع استقبال عيد الفطر المبارك؛ معانقة فرحة هذه المناسبة الغالية؛ وذلك بتنوعٍ اثرائي لـ 2800 فعالية؛ يتم تقديمها على مدى 60 يوماً في تمازجٍ بين الأصالة والحداثة وبين الترفيه والمتعة؛ التي تلامس المخزون الحضاري لجدة وارثها التاريخي والسياحي.

وأكدت إدارة موسم جدة على أن فعاليات الموسم المقرر انطلاقتها في 2 مايو المقبل؛ توظف التجارب العالمية في صناعة الفعاليات بهوية سعودية؛ والتي تم توزيعها على 9 مناطق مختلفة مراعاة للتوزيع الجغرافي وإتاحة المجال للزوار من داخل جدة وخارجها؛ والتي روعي خلالها استثمار ما تتمتع به جدة من مقومات سياحية واعدة وعناصر ترفيهية متنوعة، تلبي كافة الرغبات ومختلف الأذواق؛ كما يوظف الموسم الإمكانات الطبيعية، والموروث الثقافي لإقامة الفعاليات، مما يوجد موسماً استثنائياً وفريداً من كافة النواح.

ورصدت كافة استعداداتها من خلال الحملة الإعلامية والتسويقية لموسم جدة عبر اللوحات والعروض الضوئية المنتشرة في مداخل المدينة وشوارعها الرئيسة؛ والتي تعرف الزائر بأحد أهم مواسم الترفيه في المنطقة، واضعة في الاعتبار عناصر التجديد والتنوع وتلبية مختلف الرغبات والأعمار بما يليق بمكانة جدة ذات التنوع البيئي والمقومات السياحية والترفيهية الواعدة.

يذكر أن موسم جدة 2022 وانطلاقاً من رؤيته الجديدة في صناعة الترفيه، يستقطب أكبر التجارب العالمية في مجال الفعاليات والسياحة والترفيه؛ حيث سيكون هناك 70 تجربة تفاعلية، وأكثر من 60 لعبة ترفيهية، و7مسرحيات عربية، ومسرحيتين عالمية، و5 تجارب وفعاليات بحرية، وسيرك عالمي، وأكبر شلال تفاعلي، و4 معارض عالمية، وأكثر من 90 متجر ومطعم؛ ليكون الزائر أمام خيارات متنوعة في قضاء أجمل الأوقات.