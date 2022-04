شاهد: بايرن ميونيخ يسقط أمام ماينز بثلاثية

انهزم بايرن ميونيخ خارج أرضه أمام ماينز بنتيجة 1-3 أمسية السبت 30 أبريل ضمن مباريات المرحلة الـ32 من الدوري الألماني لكرة القدم “Bundesliga”.

واحتضن ملعب “أوبل أرينا” معقل ماينز، المباراة بصافرة الحكم الألماني الدولي ساشا ستيغمان أمام نحو 33 ألف مشجع في مدرجات الملعب.

باغت ماينز الضيوف بهدفين متتاليين عبر المهاجم الألماني الشاب جوناثان بوركاردت، والمدافع الفرنسي وموسى نياختي بالدقيقتين 18 و27.

وجاء رد بايرن ميونيخ سريعًا عبر الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 33 ليحرز هدفه رقم 34 في الدوري الألماني هذا الموسم.

بعد الاستراحة أضاف ماينز الهدف الثالث عبر لاعب الوسط لياندرو باريرو في الدقيقة 57، ليلحق الهزيمة الخامسة ببايرن ميونيخ بالموسم الجاري.

وكان بايرن ميونيخ قد حسم لقب الدوري الألماني في الجولة السابقة عندما هزم منافسه المباشر على اللقب، بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-1.

أهداف بايرن ميونيخ وماينز 3-1

Superb from Mainz for the second year in a row as they overpower Bayern in front of a bouncing Mewa Arena! 🏋️‍♂️🙃

📺 Highlights: @Mainz05en 3-1 @FCBayernEN#M05FCB #Bundesliga pic.twitter.com/kv9GEcyz7j

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 30, 2022