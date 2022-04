هل يمتلك كلوب شرطًا جزائيًا مع ليفربول؟

جدد المدرب الألماني يورغن كلوب (54 عامًا) عقده مع ليفربول الإنجليزي إلى غاية صيف 2026، لكن هل يحتوى عقد كلوب مع الريدز على شرط جزائي؟

بحسب صحيفة “The Athletic” الإنجليزية الجمعة 29 أبريل، فإن عقد كلوب مع ليفربول لم يتضمن أي شروط جزائية، ويمكنه المغادرة متى أراد ذلك.

لم يطلب كلوب زيادة راتبه في العقد الجديد، إذ ظل كما هو 12 مليون يورو في الموسم، وفي المقابل طلب زيادة راتب طاقمه المساعد بمليوني يورو.

وجددت إدارة ليفربول المتمثلة في مجموعة “FSG” الأمريكية المالكة للنادي، عقد كلوب في وقت ينافس خلاله النادي على 3 جبهات داخلية وخارجية.

ينافس ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، ووصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتولى كلوب تدريب فريق ليفربول منذ عام 2015 عندما انتقل إليه قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، ويمضي حاليًا الموسم السابع تواليًا في قيادته.

نجح كلوب في الفوز بالدوري الإنجليزي عام 2020 لأول مرة داخل النادي منذ 30 سنة، كما حصد لقب دوري أبطال أوروبا 2019 لأول مرة منذ 14 سنة.

We are delighted to announce Jürgen Klopp has signed a new contract to extend his commitment with the club! 🔴

— Liverpool FC (@LFC) April 28, 2022