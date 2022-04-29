الرياضة سلمان آل خليفة يشيد باستضافة السعودية لدوري أبطال آسيا

جدة- البلاد قال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، سلمان آل خليفة: إن استضافة الاتحاد السعودي لكرة القدم لمجموعات غرب آسيا الخمس، تميزت بـ “النجاح اللافت”، مؤكدًا أن هذا النجاح يرسخ مكانة السعودية الرائدة على ساحة كرة القدم الآسيوية، ويعزز سمعتها العطرة على صعيد استضافة الأحداث الرياضية القارية والعالمية وفق أعلى معايير التنظيم الدولية. وتابع آل خليفة في تصريح صحافي، أمس الخميس: “السعودية تعيش إحدى أكبر نقلاتها الرياضية على الأصعدة كافة بقيادة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، الذي يستحق التقدير والاعتزاز بأدواره اللافتة، وهي إحدى أهم القوى الكروية في القارة الآسيوية بإرثها ومنجزاتها، ولم يكن غريبًا أن تحقق معدلات النجاح الكامل، فبعد نجاحها اللافت العام الماضي في استضافة ثلاث مجموعات، عادت لاستضافة خمس مجموعات تضم 20 فريقًا لعب خلالها 60 مباراة بأربع مناطق تضم 6 ملاعب، وفق أجواء مثالية منظمة لاقت ترحيب وتقدير جميع المشاركين”. واختتم دور المجموعات من البطولة القارية لمنطقة الغرب، بتأهل فرق: الهلال والشباب والفيصلي من السعودية، والدحيل والريان من قطر، وشباب أهلي دبي من الإماراتي، وفولاد الإيراني، وناساف الأوزبكي.