جماهير برشلونة تصوّت لاختيار الصفقات الجديدة

أجرت يومية “Sport” الإسبانية استفتاء عبر موقعها الإلكتروني لجماهير فريق برشلونة لاختيار صفقات الفريق الجديدة في الميركاتو الصيفي المقبل 2022.

وصوّتت جماهير البارسا على 38 لاعبًا ارتبطت أسماؤهم بالانتقال إلى النادي، منهم روبرت ليفاندوفسكي وإيرلينغ هالاند ومحمد صلاح وكيليان مبابي.

النادي الكاتالوني كان قد أبرم بعض الصفقات صيف 2021، أمثال فيران توريس وبيير إيميريك أوباميانغ، لكنه ما يزال بحاجة إلى تعزيزات إضافية.

نرصد لكم نتائج تصويت جماهير برشلونة لاختيار صفقات الفريق الجديدة والتي نشرتها “Sport” اليوم الجمعة 29 أبريل، وسنكتفي بأبرز اللاعبين.

– الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان (49% نعم – 51% لا)

– البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ (68% نعم – 23% لا)

– النرويجي إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند (59% نعم – 41% لا)

– الفرنسي لوكاس هيرنانديز من بايرن ميونيخ (50% نعم – 50% لا)

– الإنجليزي ماركوس راشفورد من مان يونايتد (27% نعم – 73% لا)

– الإسباني سيزار أزبيليكويتا من تشيلسي (66% نعم – 34% لا)

– الألماني تيمو فيرنر من تشيلسي (18% نعم – 82% لا)

– الإيفواري فرانك كيسي من ميلان (69% نعم – 31% لا)

– المصري محمد صلاح من ليفربول (49% نعم – 51% لا)