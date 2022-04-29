توزيع أكثر من 1000 مصحف و600 كُتيّب دعوي لقاصدي المسجد الحرام

مكة المكرمة : البلاد

وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من (1000) مصحف و(600) كتيب دعوي و(40) حقيبة طالب علم على قاصدي المسجد الحرام .

وتسلّم كل قاصد المسجد الحرام هديته المتمثلة في نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وعدد من الكتب العلمية منها: (الومضات الإيمانية في الخطب الرمضانية، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)، وغيرها من الكتيبات الدعوية الأخرى.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، سعياً في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله –.