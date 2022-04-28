5 فوائد لبذور الشيا للأم الحامل

فوائد بذور الشيا للحامل عديدة فهي من الأطعمة الخارقة والآمنة للاستهلاك أثناء الحمل والتي تزيد من فرص الولادة الصحية.

فقد يوفر حوالي 100 جرام من بذور الشيا 20 جرامًا من البروتين تقريبًا وتحتوي أيضا على الحديد والكالسيوم .

فوائد تناول بذور الشيا أثناء الحمل

وفقا لموقع هيلث تعد بذور الشيا صحية وتمثل إضافة رائعة في نظام الغذائي اليومي للحامل إليك أبرز فوائدها الصحية

1. منع الإمساك.

تلحق تسبب التغيرات الهرمونية الضرر بالجهاز الهضمي للحامل ويمكن أن يساعد استهلاك بذور الشيا في حركات الأمعاء المنتظمة ، وبالتالي منع الإمساك والبواسير ، وهو أمر شائع أيضًا أثناء الحمل.

2. منع فقر الدم.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد من المضاعفات الشائعة الأخرى المرتبطة بالحمل. أثناء الحمل ، سيحتاج جسمك إلى الحديد بكميات كافية لإنتاج خلايا الدم الحمراء التي تعد ضرورية لحمل الأكسجين من جميع أنحاء الجسم إلى طفلك.

على الجانب الآخر تعتبر بذور الشيا مصدرًا ممتازًا للحديد ، ويجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي منذ المراحل الأولى من الحمل نفسه.

3. يساعد في بناء عظام قوية

بذور الشيا غنية بالكالسيوم ويساعد إدراجها في نظامك الغذائي في بناء وتقوية عظام وأسنان طفلك الصغير. إذا كنت تحبين تناول الحليب ، يمكنك إضافة بذور الشيا إلى الحليب وتناولها.

4. الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية أثناء الحمل إلى تراكم الجلوكوز في الدم ،من خلال تضمين بذور الشيا في نظامك الغذائي ، يمكنك التحكم في مستويات السكر في الدم.

5. يمكن أن تساعد في تعزيز نمو الجنين.

تعتبر بذور الشيا مصدرًا صحيًا للبروتين ، وهو عنصر غذائي مهم للغاية أثناء الحمل لأنه يعزز نمو دماغ وخلايا الجنين.