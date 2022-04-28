خطط محكمة وتنفيذ فوري لبرنامج الإسكان

أكد المهندس رائد محفوظ أن المملكة قطعت خطوات بعيدة للغاية في خطط رؤية 2030 التي وضعها سمو ولي العهد، معتبرا أن مشاريع الإسكان التي نفذت تدل على المضي بسرعة قصوى في تنفيذ مستهدفات الرؤية.

وقال: عندما ننظر لبرامج الإسكان بالمملكة التي تعد من بين خطط رؤية 2030، نرى أنه تم تقديم آلاف الوحدات السكنية للمواطنين، وهناك عشرات الآلاف تحت الإنجاز، ففي منطقة عسير كمثال، هناك ثلاثة أو أربعة مواقع على وشك الانتهاء وقد أنجزت على أعلى مستوى من الجودة، مثلها مشاريع أخرى بكافة مناطق المملكة.

لقد استطاع برنامج الإسكان؛ أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ تحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى 62 % نسبة تملك في 2030، من خلال وصوله إلى نسبة 60 % في 2020، بعد أن كانت لا تتجاوز 47 % في 2016. وأكد البرنامج مواصلته تحقيق مستهدفاته من خلال دعم الأسر السعودية، وتمكينها من التملك أو الانتفاع من المسكن الأول، كما تمكن البرنامج من إلغاء مفهوم الانتظار للدعم السكني وإتاحة الاستحقاق الفوري للمواطنين، من خلال تقديم حلول تمويلية وخيارات سكنية متنوعة، ما أسهم في استفادة أكثر من 834 ألف أسرة سعودية، منها أكثر من 310 آلاف أسرة سكنت منازلها.

واستطرد محفوظ قائلا: «أطلق البرنامج منصة جود الإسكان التي تُعنى بإتاحة الفرصة لإشراك المجتمع لتقديم يد العون للعطاء الخيري السكني بالتعاون مع 121 جمعية خيرية، وقد أسهمت المنصة في دعم أكثر من 23 ألف أسرة بإسهامات مجتمعية تجاوزت 400 مليون ريال. واستطاع البرنامج توفير السكن الملائم للأسر الأشد حاجة، عبر أكثر من 46 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، كما تهدف «منصة سكني» لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية مسكنها الأول. وقد بلغ عدد عمليات تحميل تطبيق سكني أكثر من 2.7 مليون عملية، وتمت خدمة أكثر 1.5 مليون مستفيد من خلال المنصة، كما تم تفعيل خدمة المستشار العقاري لتقديم الاستشارات اللازمة والحلول الملائمة، حيث قدم خدماته لأكثر من 800 ألف مستفيد. وتبنى البرنامج استخدام تقنيات البناء الحديثة لتسريع وتيرة التطوير والإسهام في تخفيض التكلفة، كما أطلق عدة برامج ومبادرات تسهم في تيسير الإجراءات وتسهيلها.

وقد بلغ عدد الوحدات السكنية المطورة أكثر من 62 ألف وحدة سكنية، كما وفر البرنامج أكثر من 141 ألف وحدة سكنية، من خلال تفعيل الشراكة مع المطورين العقاريين، وتعزيز الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك لتسهيل تقديم القروض العقارية للأسر السعودية. وأطلق برنامج «البناء المستدام» الذي يهدف لتعزيز الإشراف والرقابة على المشروعات السكنية ورفع جودتها».