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المملكة تدين وتستنكر التفجيرات الإرهابية التي وقعت في باكستان

صحيفة البلادaccess_time27 / رمضان / 1443 هـ      28 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي وقعت بالقرب من معهد صيني في جامعة كراتشي جنوبي باكستان، وأدت إلى سقوط عددٍ من القتلى.

وجدّدت الوزارة التأكيد على تضامن المملكة مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ووقوفها معها في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب؛ مؤكدةً رفض المملكة لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

كما تتقدّم الوزارة بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة حكومةً وشعبًا.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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